FIFA sanciona a Colo-Colo con millonaria multa tras fallo a favor del paraguayo Darío Lezcano

Malas noticias para Colo-Colo en materia económica. La FIFA sancionó al "cacique" con una millonaria multa debido al incumplimiento del contrato de Darío Lezcano, quien estuvo en el conjunto ablo entre 2023 y 2024.

De acuerdo a radio ADN, el delantero paraguayo había demandado a Blanco y Negro en diciembre del año pasado por el pago de 870 mil dólares por el arriendo de su pase tras dejar el Juárez de México.

En ese sentido, el atacante guaraní aseguró que el elenco de Macul le adeuda cuotas que debían pagarle cada tres meses durante su estadía en el club.

El citado medio sostuvo que finalmente la FIFA entregó el fallo y sancionó a Colo-Colo, exigiendo que le pague al paraguayo 400 mil dólares, cerca de 400 millones de pesos, casi la mitad de lo que exigía en su demanda.

De esta manera, Blanco y Negro tendrá 45 días de plazo, de lo contrario podría arriesgar otro castigo por parte del ente rector.

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