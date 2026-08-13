Fernando Ortiz no descarta una "sorpresa" de último minuto en el mercado y mantiene el misterio con el debut de Vozinha

Faltan horas para que se cierre el libre de pases y en Colo-Colo todavía podrí haber alguna sorpresa.

Es que después que se frustrara el arribo de Diego Valdés desde Vélez Sarsfield, parecía que el "Cacique" se quedaría sin más refuerzos. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posible llegada de Bruno Barticciotto, quien no continuaría en Talleres de Córdoba.

Por eso el técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, fue consultado sobre esta chance durante la conferencia de prensa: "De mi parte, nunca dimos nombres de jugadores que pudieran llegar a venir. Si Barticciotto está latente a que venga, hasta que el libro de pases esté abierto, las oportunidades que se puedan presentar las analizaremos. Veremos".

Además, recordó cuando coincidió con el nacional en Santos Laguna de México: "Le regalé un asador cuando me fui de Torreón, aunque nunca me invitó a comer un asado".

"Estoy contento con el plantel que tengo, el hincapié en los puestos lo sabe el presidente y estoy tranquilo. A lo mejor surge una sorpresa en el último momento, lo analizaremos antes que cierre el mercado", añadió.

En otro tema, el adiestrador volvió a jugar al misterio sobre si Vozinha será citado para el duelo de este domingo ante O'Higgins por la Liga de Primera: "Está trabajando muy bien, ya casi diez días entrenando con nosotros. Está en condiciones de poder competir, estoy evaluando día a día el conocimiento con sus compañeros. Todavía no he tomado ninguna decisión. Si considero que puede competir, será citado. Si considero que necesita un poco más de entrenamiento, lo resolveré en estos días".

Respecto a Iván Román, sostuvo que "ya venía en competencia, ha tenido partidos completos, trae ritmo de juego. Ha jugado en línea de cuatro, de cinco, sabe que tiene competencia con sus compañeros. Aún no he decidido si irá al banco o si está para jugar".

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