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Universidad Católica busca la hazaña ante Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores

Universidad Católica busca la hazaña ante Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores

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Tras caer en su debut ante Boca Juniors, los cruzados se miden a las 18:00 horas ante el elenco de Belo Horizonte por la segunda fecha de la fase grupal del torneo continental.

Universidad Católica busca la hazaña ante Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores
Miércoles 15 de abril de 2026 09:07
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Universidad Católica vuelve a la acción en Copa Libertadores con un duro desafío en Brasil, donde el cuadro cruzado visitará a Cruzeiro, desde las 18:00 horas, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por la segunda fecha de la fase grupal del torneo.

El elenco de la precordillera buscará dar el batacazo y recuperarse después de la derrota sufrida la semana pasada en el debut ante Boca Juniors en el Claro Arena.

En tanto, la escuadra brasileña viene de vencer a domicilio a Barcelona en Guayaquil, por lo que intentará mantener canasta limpia y alcanzar a los xeneizes, quienes el martes golearon por 3-0 a los ecuatorianos en La Bombonera.

Para este cotejo, el equipo estudiantil formaría con Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Por su lado, Cruzeiro alinearía con Mateus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonatan Jesús, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Cristian, Arroyo y Kaio Jorge.

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