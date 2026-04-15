Universidad Católica busca la hazaña ante Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores

Universidad Católica vuelve a la acción en Copa Libertadores con un duro desafío en Brasil, donde el cuadro cruzado visitará a Cruzeiro, desde las 18:00 horas, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por la segunda fecha de la fase grupal del torneo.

El elenco de la precordillera buscará dar el batacazo y recuperarse después de la derrota sufrida la semana pasada en el debut ante Boca Juniors en el Claro Arena.

En tanto, la escuadra brasileña viene de vencer a domicilio a Barcelona en Guayaquil, por lo que intentará mantener canasta limpia y alcanzar a los xeneizes, quienes el martes golearon por 3-0 a los ecuatorianos en La Bombonera.

Para este cotejo, el equipo estudiantil formaría con Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Por su lado, Cruzeiro alinearía con Mateus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonatan Jesús, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Cristian, Arroyo y Kaio Jorge.

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