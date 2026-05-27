Aníbal Mosa abre la puerta al regreso de Carlos Palacios y juega al misterio con Claudio Aquino

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a los rumores que han girado en torno a Colo-Colo en vísperas de la apertura del mercador de pases, entre los cuales destaca el presunto interés que habría para el regreso de Carlos Palacios, quien no vio acción este semestre en Boca Juniors debido a una rebelde lesión.

Consultado sobre esta posibilidad, el mandamás del conjunto popular apuntó que "Carlos está con contrato vigente con Boca y hay que esperar qué es lo que dice Boca Juniors, pero es un jugadorazo y siempre va a tener las puertas abiertas de esta institución".

Por otra parte, el dirigente sembró algunas dudas sobre la continuidad del argentino Claudio Aquino, quien arribó el año pasado con gran cartel desde Vélez Sarsfield, pero hasta ahora no ha podido afianzarse como estelar en el equipo.

"No puedo asegurar nada, lo que puedo decir es que nosotros cuando termine la primera rueda en ese partido del 13 de junio, nos vamos a sentar. Claudio es un jugador que tiene contrato vigente, es jugador del club, cualquier novedad tendremos que conversarla con él, con Fernando (Ortiz), con Jaime Pizarro", señaló.

En la misma línea, el timonel del "Cacique" sostuvo que "es un jugadorazo, a lo mejor la adaptación no ha sido de las mejores, ha tenido partidos buenos también, tiene una excelente calidad humana y técnica. Hay que hacer una evaluación una vez que termine la primera rueda".

En cuanto al futuro del técnico del elenco de Macul, el empresario puertomontino precisó que "Fernando tiene contrato hasta fines de 2026 y, de darse ciertas condiciones, existe una renovación, pero eso lo conversaremos a final de año".

Por último, Mosa indicó que "estamos muy contentos con su trabajo. Creo que cuando tuvimos que aguantar al técnico fue la decisión correcta. Había muchas voces pidiendo su salida, pero nosotros confiamos en este cuerpo técnico".

PURANOTICIA