Universidad Católica busca campaña perfecta en Copa Chile ante un necesitado San Luis

A contar de las 17:30 de este sábado, Universidad Católica visitará en el estadio Lucio Fariña Fernández a San Luis, buscando cerrar con campaña perfecta el Grupo B de la Copa Chile.

Los cruzados, líderes indiscutidos de su zona con quince puntos, ya tienen asegurado su boleto a los octavos de final. Los quillotanos, en cambio, son coloristas con tres puntos, pero aun tienen chances de avanzar, siempre y cuando ganen hoy por un amplio marcador y el duelo entre Deportes Copiapó (4) y Everton (5) termine igualado.

Considerando que la tarea más importante está hecha, el técnico estudiantil Daniel Garnero le metería mano al equipo y guardaría a algunos titulares como Branco Ampuero, Jhojan Valencia y Fernando Zampedri pensando en el pronto reinicio de la Liga de Primera.

La principal novedad sería el ingreso del joven defensa chileno-estadounidense Nickolas Pino, quien haría su debut absoluto como profesional. En la zona de volantes ingresaría Fernando Zuqui y en ataque iría Juan Francisco Rossel.

Con estos movimientos en mente, la UC saldría al terreno de juego con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel Gonzalez, Nickolas Pino, Eugenio Mena; Jimmy Martínez, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Diego Corral (o Martín Gómez), Juan Francisco Rossel y Justo Giani.

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