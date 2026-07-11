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Universidad Católica busca campaña perfecta en Copa Chile ante un necesitado San Luis

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Los cruzados, ya clasificados a octavos de final, visitarán Quillota con una formación alternativa que incluiría el debut profesional del defensa Nickolas Pino.

Universidad Católica busca campaña perfecta en Copa Chile ante un necesitado San Luis
Sábado 11 de julio de 2026 09:19
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A contar de las 17:30 de este sábado, Universidad Católica visitará en el estadio Lucio Fariña Fernández a San Luis, buscando cerrar con campaña perfecta el Grupo B de la Copa Chile.

Los cruzados, líderes indiscutidos de su zona con quince puntos, ya tienen asegurado su boleto a los octavos de final. Los quillotanos, en cambio, son coloristas con tres puntos, pero aun tienen chances de avanzar, siempre y cuando ganen hoy por un amplio marcador y el duelo entre Deportes Copiapó (4) y Everton (5) termine igualado.

Considerando que la tarea más importante está hecha, el técnico estudiantil Daniel Garnero le metería mano al equipo y guardaría a algunos titulares como Branco Ampuero, Jhojan Valencia y Fernando Zampedri pensando en el pronto reinicio de la Liga de Primera.

La principal novedad sería el ingreso del joven defensa chileno-estadounidense Nickolas Pino, quien haría su debut absoluto como profesional. En la zona de volantes ingresaría Fernando Zuqui y en ataque iría Juan Francisco Rossel.

Con estos movimientos en mente, la UC saldría al terreno de juego con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel Gonzalez, Nickolas Pino, Eugenio Mena; Jimmy Martínez, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Diego Corral (o Martín Gómez), Juan Francisco Rossel y Justo Giani.

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