San Luis de Quillota rescató un agónico empate ante un Rangers que sigue sin conocer de triunfos en la Primera B

Rangers no pudo abrochar el triunfo y terminó sufriendo un agónico empate a uno ante San Luis de Quillota, en el estadio Lucio Fariña Fernández, estirando su maleficio sin festejos en la Liga de Ascenso.

Tras una primera mitad sin sobresaltos, el cuadro forastero abrió la cuenta en el minuto 66 luego de que Ignacio Mesías aprovechara un balón suelto en el área para rematar con fuerza y botarle el arco al dueño de casa.

Parecía que los talquinos podrían abrazarse por primera vez en el torneo, pero en el epílogo el árbitro le concedió un penal al elenco local y Sebastián Parada (86') sentenció la igualdad que amargó a toda la delegación rojinegra.

De esta manera, el conjunto piducano completó 17 encuentros sin victorias en el certamen y se estancó en el último puesto con solo cinco puntos, siete por debajo de la salvación. El combinado quillotano, en cambio, se afianzó en el cuarto lugar con 27 unidades.

El domingo 9 de agosto, San Luis de Quillota visitará a Deportes Copiapó a partir de las 12:30 horas, mientras que Rangers recibirá a contar de las 15:00 a Curicó Unido en una nueva edición del clásico de la Séptima Región.

(Imagen: @sanluisdequillota)

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