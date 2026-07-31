Riquelme recriminó a jugadores de Boca Juniors tras llave ante O'Higgins: "No te pueden hacer un gol de lateral"

El actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, no quedó del todo satisfecho con la actuación del equipo en el triunfo por penales sobre O'Higgins que les dio la clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana.

Lo anterior, porque el mandamás del cuadro "xeneize" se mostró particularmente molesto por el gol recibido en el duelo de vuelta y que obligó a definir desde los doce pasos el boleto a la siguiente ronda.

"Acá voy a salir de mi condición de dirigente, voy a hablar más como jugador, pero sí sé que los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral", partió señalando el timonel del cuadro auriazul.

En esa misma línea, el exvolante trasandino remarcó que "si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Es la realidad".

El directivo del conjunto de la Ribera añadió que "tenemos cosas que mejorar, porque mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado. Nos hicieron un gol de lateral. Si no pasaba eso, Boca pasaba, no iba a los penales. A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas".

Por último, Riquelme afirmó que "cuando entra uno a cabecear, como pasó ayer, es virtud de ellos. Como es virtud de Ayrton Costa la que cabecea abajo del arco. Pero, a veces, es virtud del que tira el centro y su compañero que va en busca de la pelota. Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral yo creo que sí".

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