Consejo de Presidentes aprueba solicitud y Vozinha podrá ocupar su apodo en la camiseta si llega a Colo-Colo

Este viernes, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó una solicitud presentada por Colo-Colo que tenía como eje principal a Vozinha, potencial refuerzo de los albos para el segundo semestre.

El "Cacique" buscaba modificar las bases del Campeonato para que se le permita al mundialista con Cabo Verde, cuyo nombre real es Josimar Jose Évora Dias, utilizar en su camiseta el apodo con el cual es reconocido.

Y el club logró alinear a todos los mandamases del fútbol chileno y su petición fue aprobaba por unanimidad.

Ahora falta lo más importante y es que el guardameta de 40 años llegue a nuestro país, luego de dos postergaciones que han encendido las alarmas, poniendo en duda su arribo al estadio Monumental.

Sin embargo, desde el elenco de Macul aclararon que el golero pidió más días para resolver cuestiones personales y descartaron que el fichaje estuviera caído.

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