Universidad Católica busca arquero en Colo Colo: De Paul y Cortés son las opciones para 2027

Pese a que aún no sabe si participará o no en la fase de grupos de la Copa Libertadores -algo por lo que hoy está peleando en la Liga de Primera- Universidad Católica ya está planificando la temporada 2027.

Y una de las primeras decisiones que tomará es quién cuidará su arco.

De acuerdo a los trascendidos, es un hecho que Vicente Bernedo continuará en el club, no así Darío Melo, quien culmina su contrato en diciembre.

Así, la idea parece ser buscar un portero chileno que llegue a disputarle el puesto a Bernedo y los ojos estarían puestos en dos arqueros que hoy pertenecen a Colo Colo: Brayan Cortés y Fernando de Paul.

Este último parece tener hoy más posibilidades, toda vez que la contratación de Vozinha y las apariciones de Gabriel Maureira y Eduardo Villlanueva ha hecho que De Paul quede con pocas posibilidades de jugar en el arco albo.

En el caso de Brayan Cortés, la opción parece ser más dificultosa.

Ello porque el seleccionado nacional está jugando hoy a préstamo en Argentinos Juniors y debe volver a fines de año a Colo Colo.

Y ahí los albos tienen un plan para Cortés.

Ello porque Argentinos Juniors quiere retenerlo y el portero desea quedarse por lo que Colo Colo estaría dispuesto a hacer negocio: el pase de Cortés al conjunto trasandino en parte de pago por el pase del delantero Maximiliano Romero, quien este año ha jugado en el cuadro albo a préstamo de Argentinos Juniors.

Si se diera dicha negociación, la UC tendría que buscar alternativas.

PURANOTICIA