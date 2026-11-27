Instalado desde hace algunos días en el país, el español Francisco Pérez Lazaro, nuevo gerente deportivo de Universidad Católica, entregó detalles de su trabajo en el cuadro "cruzado", al cual llegó para reemplazar a José María Buljubasich, quien estuvo más de una década en el cargo.

En conversación con los medios oficiales del elenco de la franja, el hispano afirmó que "hay que ver dónde estamos, hacer un análisis de la situación actual, entender el tipo de institución y lo que representa para tanta gente, y desde ahí ver dónde queremos ir. Es muy importante que tengamos una identidad, una cultura, un estilo y un modelo en el que la gente se refleje, que vea a su equipo y se sienta representada".

Sobre su manera de trabajar, el ibérico afirmó que "soy una persona muy cercana. He tenido la suerte de vivir y estar en diferentes roles, en diferentes clubes y países, y eso me permite adaptarme. Hay dos líneas: una más centrada en la gente que trabaja en el fútbol en el día a día, en el cuidado, en que se sientan queridos durante su proceso y en poder ayudarles. Pero, por otro lado, está la exigencia. Siempre hay una línea muy fina entre ambas cosas, y es algo que me caracteriza".

Entre los temas tratados en la entrevista, el europeo dio luces sobre el mercado de fichajes de la UC. "Tenemos una grandísima secretaría técnica y un departamento de analítica deportiva que nos ayuda en la toma de decisiones. A partir de ahí tenemos que identificar al futbolista que necesitamos, que se adapte a lo que queremos y a lo que representa el club. Se trata de encontrar al mejor futbolista para Católica", explicó.

En esa misma línea, el ejecutivo destacó que tanto la secretaría técnica como el área de scouting "son claves para captar jugadores y tener bajo control un espectro prácticamente infinito. Pueden ser las primeras llaves para saber por quién ir y por quién no. Después está el tema de los datos, que es algo en lo que el fútbol va evolucionando. El dato ayuda como otra herramienta para tomar decisiones, decidir mejor y que el margen de error sea mínimo".

Con respecto a los países donde podrían ir a buscar futbolistas, el funcionario del conjunto estudiantil admitió que "el mercado argentino, paraguayo y uruguayo es el más habitual, pero eso no significa que no podamos buscar en otros mercados latinoamericanos, donde los biotipos y perfiles pueden ser diferentes. En Europa también vamos a prestar atención a jugadores con doble nacionalidad. Tenemos que tener la mente abierta".

Así y todo, Pérez Lazaro dejó en claro que "antes de buscar cualquier jugador, la mirada estará siempre en nuestra cantera. La primera opción tiene que ser nuestro canterano. Por eso es importante prepararlos, acelerar sus procesos y exponerlos para que ellos mismos puedan tirar la puerta del primer equipo".

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