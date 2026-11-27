Universidad de Chile se alista para visitar este domingo a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la penúltima fecha de la Liga de Primera, en un partido donde podría sellar el cupo del Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.

Y en la conferencia de prensa de esste viernes, el técnico del cuadro azul, Fernando Gago, anticipó el duelo ante los penquistas.

"Analizamos al rival, intentaremos lastimarlo y evitar que ellos nos lastimen, pero con la misma idea y convicción que hemos tenido en todos los partidos. Sabemos que dependemos de nosotros para lograr la clasificación (a la Copa Libertadores). Entonces, es un partido muy importante", expresó el DT de los estudiantiles.

Además, el DT argentino descartó los runores sobre una presencia de Eduardo Vargas, debido a que todavía se recupera de la operación a la que se sometió hace días por una fractura en la mano: "Son informaciones que no son ciertas. Eduardo no va a estar disponible para el partido".

Respecto a las posibles salidas del plantel, el trasandino sostuvo: "El mercado de pases todavía no está abierto, así que nadie se va a ir, nadie tiene nada. Hasta que no se abra el mercado de pases, no se habla de refuerzos ni de salidas".

Por último, Gago manifestó su deseo de que Charles Aránguiz continúe de cara al 2027: "Sí, quiero que renueve, quiero que siga en el plantel. Obviamente son negociaciones y yo no entro en el proceso de negociación, pero quiero que Charles renueve y todos los jugadores que están".

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