Santiago Wanderers reconoció el "fracaso deportivo" tras quedar eliminado de la liguilla de Ascenso, instancia en la que buscaba vencer a Deportes Recoleta para seguir luchando para conseguir el regreso a Primera División.

Sin embargo, el "Decano" no se refirió a los graves incidentes que protagonizaron algunos hinchas del club, quienes ingresaron a la cancha del estadio Elías Figueroa cuando su equipo caía por 4 a 2 ante los "textileros".

Debido a estos incidentes, el partido fue suspendido por el árbitro Diego Flores.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el club indicó que "lamentamos profundamente y aceptamos sin excusas el fracaso deportivo vivido anoche tras quedar eliminados de la liguilla de Ascenso".

Añadieron que "compartimos el dolor y la frustración de todo el pueblo wanderino, y como directorio asumimos íntegramente la responsabilidad que nos corresponde".

"Este 2026 apostamos con convicción por un proyecto basado en nuestra cantera, el cual nos dio alegrías históricas como la Copa Libertadores Sub-20 y representar a Valparaíso ante el Real Madrid en la Intercontinental. Sabíamos que darle tanto protagonismo a un plantel joven conllevaba un riesgo competitivo en Primera B, y hoy enfrentamos sus consecuencias", aseguraron.

El club continúo señalando que "reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo formativo que ha consolidado en el profesionalismo a una gran generación de jugadores.

Finalmente, indicaron que "ahora, nuestro deber es dar el siguiente paso: complementar esta base con los refuerzos indicados para construir un plantel competitivo, que dependa de sí mismo y cumpla con la única exigencia de nuestra historia: devolver a Santiago Wanderers a Primera División".

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