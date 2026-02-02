Unión San Felipe vence a Santiago Wanderers y lidera el grupo D de Copa Chile

Unión San Felipe dio el primer golpe en la Copa Chile al imponerse como local ante Santiago Wanderers.

Los dirigidos de Luis Landeros se impusieron por 2-1 y por ahora lideran el grupo D que también componen Universidad de Chile y Unión La Calera.

Unión San Felipe se puso en ventaja a los 25’ por intermedio de Nicolás Brun, pero Santiago Wanderers logró el empate a través de Cristóbal Ponce.

En la segunda fracción, el cuadro local sumó mayor ambición y a los 59’ logró la ventaja definitiva con gol de Byron Guajardo.

Ambos equipos, que pertenecen a la Liga de Ascenso que aún no comienza, volverán a jugar, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso -el domingo 8 de febrero- por la segunda fecha de la fase grupal del torneo copero.

