Unión San Felipe vence a Santiago Wanderers y lidera el grupo D de Copa Chile

El conjunto de Aconcagua se impuso como local ante los porteños en la primera fecha del torneo.
Unión San Felipe dio el primer golpe en la Copa Chile al imponerse como local ante Santiago Wanderers.
Los dirigidos de Luis Landeros se impusieron por 2-1 y por ahora lideran el grupo D que también componen Universidad de Chile y Unión La Calera.
Unión San Felipe se puso en ventaja a los 25’ por intermedio de Nicolás Brun, pero Santiago Wanderers logró el empate a través de Cristóbal Ponce.
En la segunda fracción, el cuadro local sumó mayor ambición y a los 59’ logró la ventaja definitiva con gol de Byron Guajardo.
Ambos equipos, que pertenecen a la Liga de Ascenso que aún no comienza, volverán a jugar, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso -el domingo 8 de febrero- por la segunda fecha de la fase grupal del torneo copero.
