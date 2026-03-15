Limache golea a Cobresal y es el nuevo puntero a la espera de lo que haga Colo Colo

Limache perdió su invicto la semana pasada y con ello el liderato de la Liga de Primera pero este domingo recuperó, al menos, la preminencia en la tabla.

Ello tras golear 5-2 a Cobresal en El Salvador resultado que obliga a Colo Colo a vencer este lunes a Huachipato en el Monumental para desplazar a los limachinos.

El equipo de Víctor Rivero fue, en el campamento minero, efectivo y demoledor. Una escuadra que sabía cuál era la fórmula a seguir. Dejó que los nortinos tuvieran la pelota, le cedieron el terreno esperando matar con alguna salida rápida.

La fórmula funcionó a la perfección y lo demostraron esos tres goles en el primer tiempo -uno de Vicente Álvarez y dos de Daniel Castro- donde Limache tuvo todo lo que se requería: velocidad, funcionamiento colectivo para construir jugadas y, por cierto, alto poder de definición.

Cobresal, de verdad, necesitaba apostar a algo impensable con el objetivo de enrielar el partido. Y esa apuesta vino desde la banca porque el DT minero, Gustavo Huerta, cambió a la mitad de su equipo en el entretiempo. Sí, hizo cinco sustituciones de una sola vez.

Pero la propuesta no resultó porque Limache no perdió nunca su orden y potencia ofensiva y con goles de Sosa y de Pinares, de penal, ampliaron el marcador a cifras inalcanzables.

Cobresal, con dos descuentos en el final del partido y un tercero que pudo ser y no lo fue (penal perdido por Steffan Pino) sólo pudo maquillar una dolorosa derrota que lo mandó, para colmo, al penúltimo lugar de la tabla.



Cobresal (2)

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco (Benjamín Valenzuela, 46’), Franco Bechtholdt, José Tiznado, Rodrigo Sandoval (Franco Frías, 46’); César Yanis (Renato Huerta, 46’), Agustín Nadruz, Bryan Carvallo (Esteban Valencia, 46’); Benjamín Ramírez (Antonio Castillo, 46’), Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Limache (5)

Matías Bórquez; Yerko González, Axel Alfonzo, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Misael Llantén (Flavio Moya, 74’), Ramón Martínez, Jean Meneses (César Fuentes, 81’); Vicente Álvarez (César Pinares, 64’), Marcos Arturia (Gonzalo Sosa, 64’) y Daniel Castro (Joaquín Montecinos, 74’) DT: Víctor Rivero.

Liga de Primera (Fecha 7).

Estadio: El Cobre.

Goles: Vicente Álvarez (L, 17’), Daniel Castro (L, 32’ y 35’), Gonzalo Sosa (L, 67’), César Pinares (L, 73’) de penal, Steffan Pino (CS, 87’) y Franco Frías (CS, 89’).

Incidencias: Steffano Pino (CS, 94’) perdió un penal (desviado).

Árbitro: Miguel Araos.

PURANOTICIA