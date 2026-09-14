U. La Calera vence a D. Limache y respira en la lucha por la permanencia en Primera División

Unión La Calera se reencontró con la victoria después de casi cinco meses luego de vencer por la cuenta mínima a Deportes Limache en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, tomando un tanque de oxígeno en su lucha por abandonar la zona de descenso en la Liga de Primera.

El dueño de casa llegaba al partido después de días convulsionados tras la derrota ante O'Higgins que significó la salida del entrenador Martín Cicotello. El cuadro rojinegro, en cambio, buscaba aprovechar el impulso anímico de su triunfo sobre Cobresal.

A pesar de sus disímiles realidades en el certamen, fueron los cementeros quienes asestaron el primer golpe de la jornada y abrieron la cuenta a los quince minutos, momento en que Nicolás Ferreyra peinó un centro enviado desde la izquierda por Kevin Méndez.

La visita tardó en asimilar el cachetazo y recién cerca de la media hora comenzó a reaccionar con un tiro de Leonardo Valencia que dio en el palo (29') y otro del propio volante que sacó con lo justo el portero Nicolás Avellaneda (31'). Sobre el final, Augusto Aguirre volvió a exigir al guardameta (45+2').

Si bien la obligación de revertir el resultado corría por cuenta de un elenco limachino que sufrió con un gol anulado a Daniel Castro (54'), lo cierto es que le dieron muy poco trabajo al golero rival, que casi no tuvo que ocupar las manos en el segundo tiempo.

Los locales, en cambio, obligaron a la estirada del arquero Claudio González con un tiro de Matías Campos López (70') y poco después, Yonathan Andía le reventó el travesaño (76'). En el epílogo, los "tomateros" tuvieron la posibilidad de emparejar las cifras, pero el árbitro invalidó la conquista de Gonzalo Sosa por una mano (87').

Triunfo importantísimo para el equipo dirigido de manera interina por Carlos Galdames, que no ganaba desde el 20 de abril y llegó a 17 puntos, quedando a siete de abandonar la zona de descenso. Por su parte, el conjunto "cervecero" se mantuvo sexto con 33 unidades.

Ahora, Unión La Calera tendrá que pensar en su serie de octavos de final de Copa Chile ante Universidad Católica, para luego centrarse en el reinicio del Campeonato Nacional, cuando enfrente a Deportes Concepción desde las 17:30 horas del 11 de octubre. Deportes Limache, en tanto, se verá las caras con Palestino ese mismo día a las 20:00 horas.

FICHA DEL PARTIDO

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Vicente Lavín, Cristián Gutiérrez; Camilo Moya (Yonathan Andía, 70'), Rodrigo Pérez; Kevin Méndez, Sebastián Sáez (Joan Cruz, 90+3'), Martín Hiriart (Bayron Oyarzo, 65'); Nicolás Ferreyra (Matías Campos López, 72'). (DT: Carlos Galdames)

Deportes Limache

Claudio González; Dylan Escobar, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas (Marcelo Flores, 87'); Leonardo Valencia (Vicente Cárcamo, 87'), Tiago López (Vicente Álvarez, 72'), Misael Llantén (Hugo Martínez, 58'); Daniel Castro, Marcos Arturia (Gonzalo Sosa, 72'), Jean Meneses. (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Juan Lara

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA