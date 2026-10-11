Unión La Calera rescata un agónico empate ante Deportes Concepción y sueña con salvarse

Unión La Calera le arrebató en el último minuto un empate a Deportes Concepción como visitante y todavía piensa en salvarse del descenso, aunque sigue como colista.

Los Lilas, que son uno de los mejores equipos de la segunda rueda y que abandonaron los puestos de descenso donde estuvieron durante la primera rueda, enfrentaron un partido exigente ante un rival que también lucha por salir del último lugar.

Los 45 minutos iniciales no ofrecieron desnivel en las redes, aunque el León de Colla fue el que más protagonismo tuvo en el trámite del juego y sólo encontró premio apenas comenzó el complemento.

Un centro desde la derecha de Cristian Riquelme fue ganado en el segundo poste por Ethan Espinoza, que derrotó la portería de los cementeros a los 49'.

Un minuto más tarde, otra jugada que inició el propio Espinoza fue rematada, pero el portero Nicolás Avellaneda atajó el inminente 2-0.

A los 71' el juez Héctor Jona revirtió mediante la intervención del VAR un penal que había sancionado, lo cual le dio la chance a los cementeros de lograr la paridad, la cual llegó a los 95' cuando Christopher Díaz batió la débil resistencia de Nicolás Araya, conquistando un empate que parecía impensado.

Con esta igualdad, Unión La Calera sumó 18 puntos, sigue colista, pero en lo anímico puede ser un golpe positivo para seguir peleando por mantener la categoría, donde lo superan la Universidad de Concepción con 23 y Cobresal con 25.

Los Lilas lamentaron el empate que los pudo acercar a la zona de clasificación a copas internacionales, quedando ahora en el noveno puesto con 32 puntos.

PURANOTICIA