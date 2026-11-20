En una dramática final que tuvo que definirse desde el punto penal, Colo-Colo derrotó por 5-4 a Universidad Católica después de haber igualado a uno de manera agónica en el tiempo reglamentario, y se alzó como pentacampeón de la Liga Femenina, confirmando su amplia superioridad en el fútbol chileno.

Pese al dominio ejercido en el arranque por las albas (3'), el cuadro "cruzado", debutante absoluto en la lucha por el título, se las arregló para emparejar el trámite y causar estragos en el fondo contrario (11' y 16').

Sin embargo, las dirigidas por Tatiele Silveira recuperaron el control de las acciones y obligaron a las estudiantiles a defenderse a capa y espada para evitar la caída de su arco (19', 33', 39' y 42').

El conjunto popular siguió pisando a fondo el acelerador en su afán de abrir la cuenta, pero ni Mary Valencia (59') ni Estefania Banini (62' y 74') pudieron anotar. Y de manera completamente sorpresiva tras cartón, Vaitiare Pardo aprovechó el pivoteo de una compañera para llevarse el balón hasta el área y abrir la cuenta con una gran definición (75').

No obstante, la euforia que se desató en las huestes precordilleranas no fue eterna y en la agonía del encuentro, Michelle Acevedo se animó por la banda derecha, ganó línea de fondo y envió un centro que conectó de cabeza Yenny Acuña (86'), sentenciando la igualdad que llevó el cotejo a los lanzamientos penales.

En la serie desde los doce pasos, la portera alba Ryan Torrero estuvo notable para contener el disparo de Consuelo Berrocal, atajada que a la postre le permitió al elenco de Macul imponerse por 5-4 y así conquistar su quinto trofeo de manera consecutiva, llegando a 18 títulos.

(Imagen: @ColoColoFem)

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