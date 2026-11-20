Unión La Calera avivó el sueño de la salvación con una victoria por la cuenta mínima sobre Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, resultado que le permitió abandonar la última ubicación de la Liga de Primera.

Antecedidos de una racha de cinco cotejos sin ganar, los "árabes" necesitaban los tres puntos para no seguir cediendo terreno en su lucha por clasificar a copas internacionales. Los "cementeros", en tanto, estaban obligados a sumar para alimentar la ilusión de la permanencia.

Si bien el cuadro de colonia dio el primer aviso del compromiso (3'), la visita no se quedó de brazos cruzados y también causó estragos en la zaga contraria (13'), dando pie a un inicio muy interesante y que ilusionaba con varias aproximaciones al arco.

No obstante, con el correr de los minutos las acciones se fueron enfriando. Pero el encuentro dio un giro en el 26', momento en que el VAR convocó al árbitro Héctor Jona para revisar una fuerte infracción de Dylan Glaby y el juez no dudó en expulsar al mediocampista local.

Hacia el final del primer tiempo y sobre todo en el complemento, el elenco calerano hizo sentir ese hombre de más arrebatándole la pelota a los baisanos y lanzándose con todo sobre el pórtico custodiado por Sebastián Pérez, pero principalmente con disparos que pasaron fuera del marco (48', 57', 58' y 61').

A pesar de su amplia superioridad, los pupilos de John Armijo no lograban generar acciones de real peligro en el área de un ordenado conjunto dueño de casa. Y por si fuera poco, en el 85' quedaron en igualdad de condiciones luego de que Camilo Moya recibiera tarjeta roja por doble amonestación.

Sin embargo, esto no cambió el libreto del forastero, que siguió presionando en búsqueda de la apertura de la cuenta y cuando se jugaban los descuentos, Sebastián Sáez bajó un centro para Matías Campos López y con un tiro al primer poste, el atacante desató los festejos de la banca y sus compañeros (90+1').

Gracias a este resultado, el combinado de la región de Valparaíso llegó a 27 puntos y desplazó hasta el fondo a Universidad de Concepción (26), quedando a tres unidades de la permanencia. La escuadra tetracolor, en tanto, se estancó en el séptimo lugar con 38 positivos.

El próximo domingo a las 20:30 horas, ambos equipos volverán a la cancha para jugar en paralelo, con Palestino visitando a Audax Italiano y Unión La Calera enfrentando a Universidad de Concepción, en un duelo que puede definir al primer descendido del torneo.

FICHA DEL PARTIDO

Palestino

Sebastián Pérez; Vicente Espinoza (Ian Garguez, 76'), Enzo Roco, Antonio Ceza, Jason León (José Bizama. 34'); Marcelo Eggel (Ronnie Fernández, 88'), Dylan Glaby, Joe Abrigo; Francisco Montes (Ariel Martínez, 76'), Gonzalo Tapia (Nicolás Meza, 34'), César Munder. (DT: Guillermo Farré)

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Kevin Méndez, Camilo Moya, Rodrigo Pérez (Yerko Leiva, 84'), Martín Hirirat (Matías Campos López, 80'); Nicolás Ferreyra, Sebastián Sáez. (DT: John Armijo)

Expulsados: Dylan Glaby (PAL, 26'); Camilo Moya (ULC, 85')

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Municipal de La Cisterna

PURANOTICIA