En un partido intenso y con varias emociones, Cobresal sufrió hasta el final para vencer por un ajustado 3-2 a Audax Italiano, dando un golpe importantísimo en la pelea por seguir en Primera División.

Ambos equipos venían de cosechar ajustadas derrotas en la fecha anterior y, por lo mismo, el partido de esta tarde asomaba como una verdadera final para albinaranjas y floridanos en su misión de alejarse de la zona de descenso y mantener la categoría.

Los protagonistas no habían alcanzado a acomodarse en la cancha cuando el árbitro Gastón Philippe cobró un tiro libre en favor del cuadro minero y con un potente zapatazo desde larga distancia, Felipe Villagrán (3') abrió la cuenta en la Tercera Región.

La visita esbozó una tibia reacción que se quedó en nada y permitió que el dueño de casa no solo recuperara el control de las acciones, sino que además fue capaz de aumentar las diferencias en una gran jugada colectiva que capitalizó Julián Brea con un tiro al primer poste (22').

Aaron Astudillo tuvo la gran chance de ponerle la lápida al compromiso pero el palo se lo negó (27'). Y apenas cinco minutos después, Paolo Guajardo envió el balón al área para que Felipe Salomoni anotara de cabeza para meter nuevamente en partido a la escuadra de colonia.

La conquista del lateral izquierdo le dio un nuevo aire a un elenco audino que asumió el protagonismo y hasta parecía que llegaba a la igualdad. Sin embargo, el colegiado invalidó el gol de Diego Coelho por una leve carga sobre un defensor (53').

Cuando mejor estaban jugando los pupilos de Patricio Graff, Brea desbordó por derecha y mandó el centro para el tanto de cabeza de Steffan Pino (62'). Aunque la banca forastera reclamó un presunto empujón del espigado atacante, además una mano previa, el juez central ratificó la diana.

A pesar de la diferencia en el marcador, los "tanos" no bajaron los brazos y se lanzaron hacia el arco defendido por Alejandro Santander en búsqueda de otro descuento (66', 73' y 75'). Y aun cuando sufrieron con la expulsión de Enzo Ferrario (82') por doble amonestación, se encontraron con penal convertido por Franco Troyansky que encendió la ilusión (88').

No obstante, la remontada no ocurrió y los "mineros" lograron una victoria de oro que les permitió igualar la línea de 30 puntos de su rival, que igualmente se mantuvo 13° por diferencia de gol. De esta manera, tanto legionarios como itálicos quedaron a cuatro unidades de los puestos de descenso.

El próximo domingo a las 20:30 horas, Cobresal visitará a Ñublense en Chillán, mientras que en paralelo, Audax Italiano enfrentará a Palestino en el estadio Bicentenario de La Florida.

FICHA DEL PARTIDO

Cobresal

Alejandro Santander; Víctor Campos (Guillermo Pacheco, 75'), José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Aaron Astudillo, Felipe Villagrán, Bryan Carvallo (Janpol Morales, 57'); César Yanis (Benjamín Valenzuela, 81'), Steffan Pino, Julián Brea (Franco Bechtholdt, 75'). (DT: Gustavo Huerta)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Marco Collao (Martín Jiménez, 77'), Nicolás Orellana (Ariel Uribe, 45'), César Pinares; Paolo Guajardo (Damián Pizarro, 73'), Diego Coelho, Franco Troyansky. (DT: Patricio Graff)

Expulsados: Enzo Ferrario (AUD, 83')

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: Codelco El Cobre, El Salvador

PURANOTICIA