Unión La Calera no puede sacar ventaja ante La Serena y se reparten los puntos

Unión La Calera parecía tenerlo todo para amarrar los tres puntos ante La Serena.

En pleno segundo tiempo ganaba el partido, controlaba los arrestos de su rival y, además, a partir de los 72 minutos, jugaba con un hombre tras la insólita expulsión de Juan Fuentes quien sólo logró estar en la cancha durante 48 segundos…

Pero nada de eso fue suficiente porque el cuadro de la Cuarta Región logró igualar a cinco minutos de cumplirse los 90 minutos con un gol de Bryan Mendoza que significó la decisión más absurda del árbitro Gastón Philippe: cobró lanzamiento de esquina cuando la pelota estaba en el fondo de las mallas cementeras.

En fin, fue un partido de contrastes.



El gran remate de Javier Saldías que abrió la cuenta para los cementeros si bien justificó en algo el dominio de estos, no fue para nada la expresión de un gran juego ni de un dominio sofocante.

Simplemente fue la jugada más clara de un partido que careció de emociones en la primera mitad porque ni uno ni otro se atrevió a cambias sus libretos, temerosos de que ello los pusiera en riesgos mayores.



Pero todo cambió en segundo tiempo con aquello de la expulsión de Fuentes y de la pésima visión del juez Philippe.

Por lo menos fue un empate con historias insólitas.



Unión La Calera (1)

Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Diego Ulloa, Javier Saldías; Juan Méndez (Felipe Yáñez, 81’), Joaquín Soto (Erick de los Santos, 65’), Camilo Moya, Ignacio Mesías; Sebastián Sáez (Axel Encinas, 74’); Leandro Benegas (Martín Hiriart, 81’). DT: Wálter Lemma.

La Serena (1)

Fabián Cerda; Jeyson Rojas, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Cristián Gutiérrez; Gonzalo Jara (Joaquín Fernández, 89’), Sebastián Gallegos, Sebastián Díaz, Matías Pinto (Juan Fuentes, 71’); Emanuel Herrera (Bryan Mendoza, 46’) y Esteban Moreira (Jhonatan Kauan, 81’). DT: Cristián Salazar.

Liga de Primera (Fecha 20).

Estadio: Nicolás Chahuán.

Goles: Javier Saldías (ULC, 43’).

Expulsados: Juan Fuentes (LS, 72’) y Bryan Mendoza (LS, 85’).

Árbitro: Gastón Philippe.

Público: 1.934 personas.

