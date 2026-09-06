Unión La Calera no da para más y comienza a mirar la B: O’Higgins le ganó en el Teniente

Con mucho sufrimiento en el cierre del compromiso, O'Higgins se reencontró con los abrazos en el estadio Codelco El Teniente a una Unión La Calera hundida en el sótano de la Liga de Primera, complicándose cada vez más con el descenso.

Los rancagüinos llegaban a este duelo necesitado de puntos después de una racha de malos resultados que los acercaron a la zona baja de la tabla. El cuadro visitante, colista exclusivo de la competición, soñaba con un triunfo para empezar a ilusionarse con la salvación.

El elenco celeste asumió el protagonismo del cotejo desde un inicio y aunque por largos pasajes tuvo problemas para asociarse en los metros finales de la cancha, pudo romper la paridad gracias a Arnaldo Castillo, quien aprovechó una desinteligencia del fondo rival para impactar un centro de Felipe Faúndez (32').



La anotación del delantero paraguayo-chileno le dio un nuevo aire a los pupilos de Lucas Bovaglio, que no tardaron en aumentar las cifras, esta vez con un potente zapatazo de Luis Pavez luego de un pase hacia atrás de Bastián Yáñez (38').

El dueño de casa no sacó el pie del acelerador y tuvo buenas chances para ampliar la ventaja con un disparo colocado de Yáñez que manoteó el portero Nelson Espinoza (45') y un tiro libre de Walter Bou que remeció el poste derecho (56').

Y justo cuando parecía que partido se encaminaba a una goleada, los caleranos descontaron por medio del sempiterno Sebastián Sáez, quien conectó un centro rasante de Kevin Méndez (58'), dándole vida a un equipo que no había dado demasiado trabajo al golero contrario.

A partir de ese momento, el forastero comenzó a equiparar el trámite y por momentos tuvo contra las cuerdas a los locales, que respondieron en el 75' con una impresionante chilena de Castillo, anulada por un ajustado offside.

Pese a los esfuerzos y a un amago de penal sobre Sáez en el epílogo (90+6'), el marcador no se movió y los cementeros estiraron a doce su racha de encuentros sin ganar, manteniéndose en el fondo con solo14 puntos, ocho por debajo de la línea de permanencia. Por su parte, el Capo de Provincia tomó un respiro en la tabla trepando hasta el undécimo lugar con 27 unidades.

El próximo domingo a las 20:00 horas, O'Higgins visitará a Audax Italiano, otro club comprometido con la lucha por la permanencia. Unión La Calera, en tanto, se verá las caras con Deportes Limache a contar de las 20:30 del lunes 14.

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva (Leandro Díaz, 90'), Walter Bou (Tomás Avilés, 79'); Ignacio Schor (Santiago Toloza, 69'), Arnaldo Castillo, Bastián Yáñez (Cristian Morales, 90'). (DT: Lucas Bovaglio)

Unión La Calera

Nelson Espinoza; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni (Yonathan Andía, 82'), Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Kevin Méndez, Rodrigo Pérez, Joaquín Soto (Camilo Moya, 45'), Bayron Oyarzo (Carlo Villanueva, 64'); Francisco Pozzo (Matías Campos López, 45'), Sebastián Sáez. (DT: Martín Cicotello)

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

PURANOTICIA