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Igor Lichnovsky es nominado de emergencia a La Roja tras baja de Kuscevic por lesión

Igor Lichnovsky es nominado de emergencia a La Roja tras baja de Kuscevic por lesión

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El defensor de Universidad de Chile se sumará a los trabajos de la Selección chilena para el amistoso de este martes ante Estados Unidos en Norteamérica, en reemplazo del lesionado Benjamín Kuscevic y tras la derrota por 1-0 sufrida ante Canadá.

Igor Lichnovsky es nominado de emergencia a La Roja tras baja de Kuscevic por lesión
Lunes 28 de septiembre de 2026 12:33
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La Selección chilena no tuvo el inicio esperado en su gira por Norteamérica, luego de que cayera por 1-0 ante Canadá este sábado, en su primer amistoso disputado en Toronto.

La Roja ahora se prepara para enfrentar este martes a Estados Unidos y, de cara a ese compromiso, contará con un nuevo jugador convocado.

A través de su sitio web, la ANFP informó mediante un comunicado que el defensa Igor Lichnovsky, quien milita en Universidad de Chile, se sumará a los trabajos del combinado nacional.

El zaguero fue nominado de emergencia ante la baja de Benjamín Kuscevic, quien sufrió una "lesión muscular de bajo grado".

De esta manera, Lichnovsky vuelve a La Roja tras su última presencia con el combinado nacional, registrada el pasado 9 de junio, en la victoria por 2-1 ante República Democrática del Congo.

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