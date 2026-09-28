Esteban González destaca buen momento en México y recuerda cuestionamientos: "Te daban por perdedor antes de jugar"

Esteban González logró revertir un complicado inicio como entrenador del Querétaro de México y actualmente vive un gran presente con una destacada campaña en el balompié azteca.

El sábado, el equipo del chileno sorprendió al derrotar por 2-0 como visita a Chivas de Guadalajara y trepar al cuarto lugar de la tabla, con 17 puntos y un partido menos, a tres unidades de la cima.

Tras la victoria, el técnico chileno manifestó su sinceridad sobre el buen momento que vive en México: "Hemos moldeado un equipo como lo queremos nosotros, con hombres, con actitud, con esfuerzo, con sacrificio. Nosotros, dentro del campo de juego, tenemos varias misiones, y la primera es correr más que el rival, tener una actitud siempre pro equipo. Nadie es más importante que nuestro equipo".

Además, lanzó dardos por algunos cuestionamientos que recibió en su arribo al fútbol azteca: "Que te miran por debajo del hombro, cosa que nos llamó muchísimo la atención cuando llegamos acá. Te daban por perdedor antes de jugar el partido. Tenemos que seguir con los pies bien puestos en la tierra. No hemos ganado absolutamente nada; le hemos ganado a un tremendo rival, pero aún no termina el torneo. El foco nuestro es partido a partido".

Por último, el "Chino" sostuvo que "el entorno está cambiando, pero nuestro foco internamente es el mismo y no cambia en absoluto. No podemos mirar por debajo del hombro a ningún rival, no nos sobra nada y tenemos que jugar al máximo".

(Imagen: Imago7)

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