Duro informe arbitral detalla incidentes que suspendieron el partido de Everton contra la U por Copa Chile

Si bien Universidad de Chile eliminó a Everton por un global de 2-1 y avanzó a los cuartos de final de Copa Chile, la polémica por la suspensión del partido de ida en Viña del Mar, que se completó el domingo horas antes de jugar la revancha en el mismo Estadio Nacional, sigue siendo tema.

Es que en las últimas horas, se dio a conocer el informe arbitral de Piero Maza sobre los graves incidentes en el primer partido.

"Al ingreso al campo de juego, durante la ceremonia de Fair Play correspondiente al protocolo de inicio, desde la galería donde se ubica la hinchada de Everton se lanza una cantidad indeterminada de fuegos artificiales", comenzó detallando el réferi.

Además, explicó que en los minutos finales, los incidentes iniciaron "cuando en el sector de la hinchada visitante, se encienden innumerables bengalas, además del lanzamiento de pirotecnia. Se lanza una bengala que cae en el campo de juego, a escasos centímetros del jugador Maximiliano Guerrero y del árbitro asistente Alan Sandoval".

También, añadió: "Posteriormente, se encienden innumerables bengalas en el sector de la hinchada visitante y, a su vez, caen al menos seis bengalas más en el campo de juego, además de otros artificios que son lanzados al aire".

Por último, sobre la decisión de suspender el cotejo, Maza consignó que "no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para su reanudación y normal desarrollo".

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