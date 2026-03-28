Unión La Calera le aguó la fiesta a La Serena y metió presión en el grupo de la U

En una fría tarde en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, Unión La Calera vino desde atrás y con una formidable reacción en la agonía del partido, dio vuelta el resultado y derrotó por 2-1 a Deportes La Serena, trepando a la parte alta del Grupo D de la Copa de la Liga.

Con su victoria sobre Universidad de Chile, el cuadro cementero quedó en buena posición para disputar la punta del grupo. Los papayeros, en cambio, venían de caer con Audax Italiano, por lo cual estaban obligados a aganar para salir del fondo de la tabla y no correr riesgo de cerrar la primera rueda como colista.

La primera mitad del cotejo pasó sin pena ni gloria en la zona interior de la Región de Valparaíso. Ni el local ni la visita lograron imponer sus condiciones, lo que se tradujo en un espectáculo mezquino con nulas llegadas claras a los arcos, salvo por un cabezazo que pasó por sobre la portería forastera.



Sin embargo, la escuadra serenense logró romper con la monotonía en el 32'. Gonzalo Escalante rompió líneas tras una deficiente salida de la zaga rival y cuando estaba en el borde del área habilitó a un Jeisson Vargas que impactó el balón con un derechazo ajustado al palo izquierdo de Nicolás Avellaneda para estrenar el marcador.

Aunque los caleranos intentaron adelantar las líneas para causar daño en campo contrario, seguían sin inquietar en demasía al guardameta Eryin Sanhueza. Los granates, en tanto, no se desesperaron, se mantuvieron en su libreto y estuvieron cerca de aumentar la cifras pero el palo le negó el gol a Cristóbal Sepúlveda (63').

Recién a partir del minuto 64 con un disparo de Francisco Pozzo que repelió el cancerbero se comenzó a ver otra versión del dueño de casa. Poco después fue Martín Hiriart (71') quien exigió a un Sanhueza que tuvo cometió un grosero error al tratar de cortar un centro rasante de Cristopher Díaz, no alcanzó a llegar a la pelota y Matías Campos López (85') arremetió para emparejar el cotejo.

Y cuando el árbitro se aprestaba para pitar el final, el incombustible Sebastián Sáez recibió de cara al marco y con un sutil disparo concretó la remontada del elenco rojo, que igualó los seis puntos de Audax Italiano en la cima del grupo. El combinado de la Cuarta Región, en cambio, quedó colista con apenas una unidad.

Ahora ambos equipos deberán dar vuelta la página para pensar en el reinicio de la Liga de Primera, con Unión La Calera visitando a Deportes Limache desde las 17:30 del próximo sábado. Deportes La Serena, en tanto, repetirá lo hecho la semana pasada y volverá a visitar a Universidad de Chile a contar de las 18:00 del domingo cinco de abril.



Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez (Alexander Pastene, 55'); Camilo Moya, Cristian Gutiérrez (Matías Campos López, 70'); Kevin Méndez, Joan Cruz (Francisco Pozzo, 55'), Bayron Oyarzo (Martín Hiriart, 70'), Sebastián Sáez. (DT: Martín Cicotello)

Deportes La Serena

Eryin Sanhueza; Bruno Gutiérrez (Andrés Zanini, 65'), Rafael Delgado, Lucas Alarcón, Yahir Salazar; Matías Marín (Joan Orellana, 82'), Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante (Felipe Chamorro, 82'); Jeisson Vargas, Diego Rubio, Nicolás Stefanelli (Cristóbal Sepúlveda, 61'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA