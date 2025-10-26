Unión La Calera apabulló a Ñublense y tomó distancia con la zona de descenso

Una contundente presentación tuvo esta tarde Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, recinto que fue testigo de la goleada por 3-0 del dueño de casa sobre un Ñublense que no levanta cabeza en la Liga de Primera.

Los pupilos de Martín Cicotello, con hambre de revancha después de su derrota a manos de Audax Italiano, no tardaron mucho tiempo en abrir en cuenta y en el minuto siete ya ganaban por 1-0 gracias a su capitán Sebastián Sáez, quien recibió un pase de un Joaquín Soto había capturado un rebote del portero Nicola Pérez.

Patricio Rubio erró en el 22' una clara ocasión para emparejar las cifras. Los diablos rojos buscaron incansablemente la paridad en el complemento, pero se encontraron con las manos seguras del guardameta Jorge Peña.

En el 71' el cuadro calerano amplió las diferencias por medio de Christopher Díaz. El lateral derecho pivoteó un centro de Kevin Méndez y con un remate colocado superó al guardameta ñublino.



Sobre el final los sureño sufrieron la expulsión de Gonzalo Sosa por un cabezazo a Díaz (80') y en los descuentos, Camilo Moya (90') selló la goleada de el combinado de la Región de Valparaíso.

De esta manera, los cementeros escalaron hasta la undécima ubicación de la tabla con 29 puntos, nueve por sobre la zona de descenso. Los chillanejos, en tanto, firmaron su quinto duelo seguido sin poder ganar y se mantuvieron en el décimo lugar con treinta unidades, alejándose de los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

El próximo sábado a las 18 horas, Ñublense recibirá en el estadio Nelson Oyarzún a Colo Colo, mientras que el domingo a las 17:30, Unión La Calera intentará aguarle la fiesta a un Coquimbo Unido que está a un triunfo de coronarse campeón.

Unión La Calera

Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Javier Saldías; Kevin Méndez (Martin Hiriart, (90+2'), Camilo Moya, Agustín Álvarez (Fabrizio Tomarelli, 90+2'), Joaquín Soto (Juan Méndez, 45'); Sebastián Sáez (Ignacio Mesías, 73'), Leandro Benegas (Franco Lobos, 45'). (DT: Martín Cicotello)

Ñublense

Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Bayron Oyarzo (Gabriel Graciani, 63'), Esteban Valencia, Federico Mateos, Lucas Molina (Pedro Sánchez, 45'); Patricio Rubio (Gonzalo Sosa, 63'), Matías Plaza. (DT: Ronald Fuentes)

Árbitro: Matías Assadi

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA