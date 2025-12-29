Unión La Calera anunció a sus primeros cuatro refuerzos para la próxima temporada

Club Deportes Unión La Calera anunció a sus primeros cuatro refuerzos para la temporada 2026.

El primero de los jugadores en ser oficializados fue el arquero Nicolás Avellaneda, quien proviene de Chacarita Juniors de Argentina.

"Club Deportes Unión La Calera se complace de anunciar a Nicolás Avellaneda como el primer refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026. El portero de 32 años llega procedente de Chacarita Juniors de su país. ¡Mucho éxito ‘Nico’!", dio a conocer el equipo de la región de Valparaíso.

Minutos más tarde, los cementeros anunciaron la llegada del delantero Matías Campos López, quien en la última temporada vistió la camiseta de Everton.

"Club Deportes Unión La Calera se complace de anunciar a Matías Campos López como el segundo refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026. El delantero llega procedente de Everton de Viña del Mar y posee experiencia en clubes como Universidad de Chile y Palestino", expusieron los caleranos.

El tercer refuerzo se trata del volante Yerko Leiva, quien viene de jugar en Curicó Unido.

Club Deportes Unión La Calera se complace de anunciar a Yerko Leiva como el tercer refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026. El mediocampista de 27 años, con un paso previo con nosotros, regresa al club proveniente de Curicó Unido. ¡ Mucho éxito Yerko !"; informó la escuadra.

Finalmente, Unión La Calera informaron sobre el arribo del Cristián Gutiérrez, defensor que vistió la camiseta de Deportes La Serena durante este año.

"¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚́𝐧 𝐆𝐮𝐭𝐢𝐞́𝐫𝐫𝐞𝐳 ! Club Deportes Unión La Calera se complace de anunciar a Cristián Gutiérrez como el cuarto refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026. ¡ Mucho éxito Cristián!", escribió el club.

IMÁGENES:

(Imágenes: @ulcsadpoficial)

PURANOTICIA