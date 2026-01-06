Unión Española y Deportes Iquique desistirían de ir a la justicia por presiones de TNT Sports

El fútbol chileno puede respirar tranquilo, ya que pese a los rumores que se instalaron durante los últimos días, Unión Española y Deportes Iquique desistirían de recurrir a la justicia ordinaria para tratar de revertir su descenso en la cancha.

De hecho, este martes asomaba como el día en que hispanos y dragones celestes presentarían la orden de no innovar que hubiese paralizado el inicio del torneo, pero según cuentan desde radio ADN, ambos clubes habrían echado pie atrás.

El principal motivo habría sido la fuerte presión ejercida tanto por el Consejo de Presidentes de la ANFP como por TNT Sports, apuntando principalmente al acuerdo alcanzado con este último para no suspender más encuentros.

Es más. De acuerdo con el citado medio, desde el canal privado habrían hecho saber el organismo presidido por Pablo Milad que si el inicio del certamen se retrasaba, no pagarían los montos correspondientes a los derechos de televisión.

A su vez, el resto de los clubes de Primera y el Ascenso habrían amenazado con la posibilidad de desafiliar a Unión e Iquique, que finalmente acatarían el dictamen del directorio de Quilín que desechó su reclamo para mantenerse en la máxima categoría del balompié criollo.

