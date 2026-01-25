Unión Española suma otra baja: Ariel Uribe deja el club rumbo a la temporada 2026

Unión Española continúa sufriendo modificaciones en su plantel de cara a su participación en la Liga de Ascenso 2026, sumando una nueva baja importante en su mediocampo.

Se trata del volante Ariel Uribe, quien confirmó su salida del club a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida y agradecimiento por los años vividos con la camiseta roja.

“Altas y bajas, pero siempre di lo mejor de mí. Muchas gracias por todo. Siempre quise estar”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, cerrando así su ciclo con el cuadro hispano.

Uribe fue titular recurrente en las últimas temporadas, pero su último año estuvo lejos de su mejor rendimiento. En la campaña 2025, el mediocampista ofensivo registró apenas dos goles y tres asistencias, números que reflejan un bajón futbolístico.

El contraste se da con su 2024, temporada en la que Uribe brilló con ocho goles y diez pases de gol, cifras que incluso le permitieron ser considerado en la selección chilena, antes de un cierre de etapa marcado por el irregular 2025.