Valdivia brilla en el triatlón: Ironman 70.3 es elegida la tercera carrera más recomendada del mundo

Valdivia volvió a posicionarse en el mapa del deporte mundial luego de que el Ironman 70.3 Valdivia fuera reconocido como la tercera carrera más recomendada del mundo en su categoría. El reconocimiento se entregó en los Athlete Choice Awards de la franquicia Ironman, instancia en la que los propios competidores califican y votan por su experiencia en las distintas sedes del circuito global.

El resultado sitúa a la capital de la Región de Los Ríos entre los destinos deportivos más valorados a nivel internacional y confirma el creciente protagonismo de Chile en el triatlón mundial. El logro cobra aún más relevancia considerando que el evento se ha realizado solo en dos ediciones, consolidando rápidamente su prestigio entre los atletas.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, destacó el reconocimiento y el trabajo colectivo detrás del evento. “Este reconocimiento nos llena de orgullo. Que el Ironman 70.3 Valdivia haya sido elegido como la tercera carrera más recomendada del mundo no es casualidad: es el resultado de una ciudad entera que se involucra, que recibe con cariño, que trabaja con profesionalismo y que entiende que el deporte es una oportunidad de desarrollo”, afirmó.

La jefa comunal también subrayó el valor de la experiencia que ofrece la ciudad a los competidores internacionales. “En solo dos ediciones demostramos que Valdivia está preparada para jugar en las grandes ligas del triatlón mundial. Aquí no solo ofrecemos un circuito desafiante en un entorno natural privilegiado, ofrecemos comunidad, organización y una experiencia que los propios atletas recomiendan”, agregó.

El posicionamiento alcanzado por el evento abre además una nueva etapa para la ciudad. Valdivia se prepara para albergar un hito inédito en el país, ya que el 29 de noviembre de 2026 será sede del primer Ironman de distancia completa en Chile, el cual se desarrollará de manera paralela al tradicional Ironman 70.3.

Con este reconocimiento y los desafíos que vienen, Valdivia se consolida como un destino deportivo de nivel internacional, donde el deporte se proyecta no solo como un espectáculo competitivo, sino también como una herramienta de desarrollo, integración y proyección global para la ciudad y la región.

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