DT interino de la U abordó el partido contra Coquimbo y mostró confianza en el plantel: "Tenemos grandes jugadores"

Universidad de Chile ya emprendió vuelo para visitar este sábado a Coquimbo Unido, encuentro que marcado por el debut Jhon Valladares, entrenador que se hizo cargo del interinato del cuadro laico tras la salida de Francisco Meneghini.

Antes de abordar el avión con rumbo la Cuarta Región, el estratego dialogó con los medios y se mostró confiado en obtener un buen resultado ante el elenco "pirata", dejando de lado el complejo escenario en el cual le tocó asumir.

En ese sentido, el DT sostuvo que "somos funcionarios del club y estamos a disposición de poder ayudar. Obviamente no es el mejor momento, pero estamos tranquilos, porque creemos y confiamos en el plantel que tenemos".

El adiestrador del conjunto estudiantil agregó que "Universidad de Chile tiene grandes jugadores en su plantel, así que intentaremos sacar lo máximo de cada uno de ellos y esperamos que el partido sea beneficioso para nosotros".

Por último, Valladares resaltó sus credenciales para hacerse cargo del primer equipo del "Romántico Viajero". "Tengo un conocimiento del fútbol en general, yo llevo mucho tiempo en esto, amo este club, amo esta profesión. Espero estar a la altura y poder ayudar al club", cerró.

(Imagen: @udechile)

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