Colegio de Entrenadores fustiga oficialización de Esteban Paredes como DT de S. Morning: "No cumple con los requisitos"

El Colegio de Entrenadores reaccionó con molestia luego de que Santiago Morning anunciara con bombos y platillos a Esteban Paredes como su flamante director técnico para afrontar la temporada 2026 en la Segunda División Profesional.

Sin embargo y tal como ocurrió el año pasado cuando el "Tanque" -en eso entonces gerente deportivo del "Chago"- formó parte de la banca "bohemia" en un par de compromisos, la entidad aseguró que el exseleccionado nacional no posee la documentación necesaria para oficiar de estratego.

"De acuerdo a los registros conocidos por esta entidad gremial, que son de público conocimiento a raíz del caso del mismo club en 2025, el entrenador anunciado no cumple con los requisitos para oficiar dicha función", precisaron en un comunicado.

En concreto, el organismo sostuvo que el goleador histórico de la Primera División chilena no cuenta con licencia Pro Nacional ni con licencia Pro Conmebol, transgrediendo el artículo 52 de las bases del certamen.

Asimismo, en el escrito subrayaron que "este Colegio establece la importancia de cumplir con la normativa que acuerdan los clubes a inicio de cada temporada y que dice relación con la Convención de Licencias de Entrenadores Conmebol".

Por último, desde el gremio indicaron que "esta entidad establece que seguirá informando y fiscalizando a la ANFP en el cumplimiento de la normativa publicada, además de supervisar los procedimientos formales y conocidos para la obtención de licencias. Lo anterior, en busca de la transparencia y la igualdad de derechos de los directores técnicos de todas las divisiones".

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