Unión Española se va a la Primera B: Desazón total en Santa Laura tras caer ante O’Higgins

Llantos, bengalas, gritos de desesperación, insultos en contra de la dirigencia.

Toda, pero toda la frustración descargaron los hinchas de Unión Española al ver cómo su club, uno de los fundadores del profesionalismo chileno, caía al Ascenso luego de 28 años tras caer frente a O’Higgins por 4-2 en su histórico pasto del estadio Santa Laura.

Unión Española consumó así una temporada fallida, donde nadie -ni los jugadores (salvo un par de excepciones), ni los entrenadores que se sentaron en su banca ni menos sus dueños, controladores y funcionarios- estuvieron a la altura de lo que la institución hispana aspira y merece.

El partido ante los rancagüinos fue el fiel reflejo de lo que fue el desastroso año de Unión Española. Mucho tesón, pero poca efectivad.

Los hispanos entraron a la cancha con la convicción de que tenían que arriesgar y plantear el partido en la zona defensiva de los rivales y así lo hicieron.



Pablo Aránguiz hizo conexión por el sector izquierdo con Gabriel Norambuena y planteó la lucha cara a cara con el novel lateral celeste José Movillo. Y le ganó cada vez que lo encaró.

Los primeros 15 minutos resultaron ser una buena luz de esperanza para Unión porque además de tener las mejores opciones, hizo lo más difícil: abrir la cuenta a través de un remate de 25 metros de Gonzalo Castellani tras un mal despeje de la defensa rancagüina.

Parecía que los rojos controlaban así el partido, pero de repente se le vino toda la mala. A los 25 minutos, en su primera jugada de real peligro, O’Higgins empató con un remate al primer palo de Martín Sarrafiore que el arquero Martín Parra no supo controlar y un par de minutos más tarde vino otro cachetazo: la lesión de Aránguiz que lo sacó del partido entre emotivos sollozos.

Unión ya sentía que el objetivo de la permanencia era cada vez más difícil de sostener.

Y en verdad, fue incapaz de sostenerla.



O’Higgins de entrada en el segundo tiempo empató por intermedio de Maximiliano Romero (49’) y si bien el pundonor y el amor propio le dio a los rojos la oportunidad de empatar con un cabezazo de Bruno Jáuregui (82’) la sentencia ya estaba escrita porque la victoria de Limache le ponía a los hispanos un camino demasiado complicado.

Los tantos que logró O’Higgins en los descuentos para sentenciar el encuentro a su favor (y revivir su esperanza de llegar a la Copa Libertadores) no fueron más que golpes duros que se veían venir.

Unión está en el Ascenso. Es hora de asumir las culpas.

Unión Española (2)

Martín Parra; Kevin Contreras, Fabricio Formiliano, Valentín Vidal, Gabriel Norambuena; Gonzalo Castellani, Matías Marín (Ariel Uribe 63’), Felipe Masrri (Ignacio Jeraldino, 69’); Fernando Ovelar (Bruno Jáuregui, 69’), Franco Rattoti y Pablo Aránguiz (Cristián Insaurralde, 32’). DT: Gonzalo Villagra.

O’Higgins (4)

Omar Carabalí; José Movillo (Cristián Morales, 46’), Nicolás Garrido, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Gabriel Pinto (Felipe Ogaz, 23’), Juan Leiva; Bryan Rabello (Arnaldo Castillo, 93’); Matías Sarrafiore (Joaquín Tapia, 85’), Maximiliano Romero (Benjamín Molina, 93’) y Francisco González. DT: Francisco Meneghini.

Liga de Primera (Fecha 29).

Estadio: Santa Laura.

Goles: Gonzalo Castellani (UE, 13’), Martín Sarrafiore (OH, 25’), Maximiliano Romero (OH, 49’), Bruno Jáuregui (UE, 82’), Juan Leiva (OH, 92’) y Francisco González (OH, 97’).

Árbitro: Piero Maza.

PURANOTICIA