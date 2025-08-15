Unión Española e Iquique empatan y siguen sufriendo en el fondo de la tabla

Era “la final de las finales”. El “partido de seis puntos”. O “el que no se podía perder”.

Pero al final, nadie ganó porque Unión Española e Iquique igualaron 2-2 en Santa Laura y ambos permanecen así en los últimos lugares de la tabla, con leve ventaja de los rojos sobre los nortinos (14 puntos contra 11).

Fue una tarde de penales la vivida en Plaza Chacabuco. Y un partido intenso.

Pesa a la desesperada situación de ambos equipos en la tabla, ni uno ni otro renunció a las propuestas de sus entrenadores.



Los rojos predominaron a la hora de poseer la pelota mientras que los nortinos siempre optaron por el juego directo, con el pelotazo largo para incomodar a sus rivales.

Fue Iquique el que así logró abrir el marcador. Tras un remate largo que controló el arquero Martín Parra, Unión salió muy mal del fondo lo que aprovechó Edson Puch para, con un disparo en emboquillada, batir ahora sí al portero hispano.

Unión no renunció a su manera de jugar pese a la desventaja y siguió elaborando para acercarse a la valla rival.

Tuvo ocasiones, pero el gol del empate antes de terminar el primer tiempo llegó de otra forma: fue de penal, de Ignacio Jeraldino, luego de una mano de Ignacio Venezia.

El encuentro quedó abierto y pareció que Iquique finalmente lo ganaba porque a los 77’, Enzo Hoyos tradujo en el 2-1 un penal mal cobrado por el juez Felipe González quien vio una falta de Bianneider Tamayo sobre Álvaro Ramos cuando sólo hubo un choque entre ambos.

La ineficacia visual del juez González estuvo a punto de consagrar otro estropicio porque cobró tiro libre en favor de Unión Española en una jugada donde la infracción de Marcelo Jorquera había sido sobre la línea en contra de Kevin Contreras. Esta vez, el VAR sí salvó la situación y fue cobrado el penal que convirtió Cristián Insaurralde quien así santificó un empate agónico y nervioso que, sin embargo, no dejó nadie conforme.



Unión Española (2)

Martín Parra; Sebastián Pereira (Milovan Celis, 62’), Valentín Vidal, Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Matías Marín (Renato Huerta, 62’), Gonzalo Castellani, Gabriel Norambuena (Diego Robles, 69’); Ariel Uribe, Bryan Carvallo; Ignacio Jeraldino (Cristián Insaurralde). DT: Miguel Ramírez.

Iquique (2)

Leandro Requena, Diego Orellana (Bryan Soto, 93’), Matías Blásquez, Salvador Sánchez, Marcelo Jorquera; Agustín Venezia (Rubén Farfán, 54’), César Fuentes, Marcos Gómez, Misael Dávila; Steffan Pino (Álvaro Ramos, 46’) y Edson Puch (Enzo Hoyos, 73’). DT: Fernando Díaz.

Liga de Primera (Fecha 20).

Estadio: Santa Laura.

Goles: Edson Puch (IQ, 9’), Ignacio Jeraldino (UE, 41’) de penal, Enzo Hoyos (IQ, 77’) de penal y Cristián Insaurralde (UE, 86’) de penal.

Árbitro: Felipe González.

