Unión Española derrota a Huachipato y, por ahora, sale de zona de descenso

No está la tarea hecha ni mucho menos. Aún le faltan seis “finales” que enfrentar. Pero, tras imponerse por 4-2 ante Huachipato en Santa Laura, Unión Española logró un tanque de oxígeno y con sus 20 puntos, por ahora salir de la zona de descenso.

Los rojos, en período de urgencias, salió en busca de la victoria desde el comienzo, con una agresiva apuesta ofensiva. Y le resultó.

Al cabo de los primeros 45 minutos se adelantaba 3-0 exhibiendo variedad a la hora de hacer cada uno de los tantos: saque largo, pivoteo y entrada por el medio (gol de Ratotti), remate de media distancia (gol de Aránguiz) y centro para cabezazo al segundo palo (gol de Jeraldino).

El equipo de Miguel Ramírez funcionaba como maquinita, acentuado eso en el bajo rendimiento de los acereros que, presionados por el rival no tuvieron más argumentos futbolísticos que el pelotazo incoherente a algunos de sus atacantes.



En la segunda mitad, pese a que Huachipato se acercó dos veces en el marcador con penales cobrados ambos por infracciones de Gabriel Castellani, Unión siguió controlando el encuentro.

Y fue capaz de “matarlo” con otra anotación de Jeraldino que santificó una victoria con aires de salvación.

Unión Española (4)

Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Rodrigo Alarcón; Kevin Contreras, Gonzalo Castellani, Matías Marín (Agustín Nadruz, 67’), Gabriel Norambuena; Pablo Aránguiz (Brayan Véjar, 95’); Franco Ratotti (Cristián Insaurralde, 76’) e Ignacio Jeraldino (Bruno Jáuregui, 76’). DT: Miguel Ramírez.

Huachipato (2)

Rodrigo Odriozola; Maicol León (Nicolás Vargas, 73’), Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Renzo Malanca (Javier Cárcamo, 80’); Santiago Silva (Luciano Arriagada, 46’), Claudio Sepúlveda (Juan Ignacio Figueroa, 73’), Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez (Mario Briceño, 46’), Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.

Liga de Primera (Fecha 24).

Estadio: Santa Laura.

Goles: Franco Ratotti (UE, 17’), Pablo Aránguiz (UE, 39’), Ignacio Jeraldino (UE, 45’ y 63’), Lionel Altamirano (H, 60’) de penal y Cris Martínez (H, 71’) de penal.

Árbitro: Cristian Garay.

Público: 3.004 personas.

PURANOTICIA