Unión Española debutó en Copa Chile con ajustada victoria ante Deportes Recoleta

Unión Española quedó en deuda. Venció por la cuenta mínima a Deportes Recoleta en la primera fecha de la Copa Chile y se llenó de dudas, proyectando la temporada que lo tendrá como uno de los animadores del Campeonato de Ascenso tras perder la categoría en 2025.

Esta vez el desafío era el estreno en Copa Chile, donde comparte el Grupo E junto a O’Higgins, Colo- Colo y el mencionado Deportes Recoleta.

Luego de cinco minutos de estudio, Unión Española le quitó la pelota al conjunto recoletano y comenzó a llegar al arco defendido por Jaime Vargas. El primero en aproximarse al campo rival fue Mitchell Wassenne a los 8’.

La respuesta de Deportes Recoleta llegó a través de Germán Estigarribia un minuto después. Hasta ahí el trámite del encuentro parecía parejo, pero el 0-0 se rompería con una jugada de Bruno Jáuregui para Kevin Contreras e Ignacio Núñez ingresando frontal al arco para convertir en una suerte de penal en movimiento, a los 14’. Era el 1-0 para la escuadra hispana.

El dominio del elenco dirigido por Gonzalo Villagra comenzó a reiterarse con llegada de Wassenne a los 20’, Núñez a los 22’ y un cabezazo de Jáuregui a los 23’.

En ese momento, Unión Española bajó una velocidad, lo que permitió que Deportes Recoleta, con lo mínimo, comenzara a crecer para acercarse el área rival. Fue Brayams Viveros quien a los 43’ estrelló un balonazo en el travesaño, sentenciando los primeros 45 minutos.

El complemento mostró poco de parte de Unión Española. De hecho, con un jugador más tras la expulsión de Brayams Viveros, a los 78’, se refugió en su campo, sin ideas, y apostó por aguantar el resultado para quedarse con un triunfo sufrido, pero triunfo al fin.

Fueron tres puntos para Unión Española gracias a la seguridad del portero Julio Fierro y la solvencia de su bloque posterior, que tuvo en Kevin Contreras y Rodrigo Alarcón a sus puntales.

Gonzalo Villagra tendrá mucho para analizar y reflexionar si el objetivo inmediato es regresar a la División de Honor este año.

DEPORTES RECOLETA (0): Jaime Vargas; Nicolás Arismendy (79’, Ignacio Lara), Daniel Viveros (62’, Camilo Rodríguez), Brayams Viveros, Fabrizio Tomarelli; Federico Marín (79’, Javier Espinoza), José Sapiain (46’, Pedro Sánchez), Gonzalo Álvarez; Germán Estigarribia, Mikel Arguinarena y Branco Provoste (62’, Felipe Báez). DT: Francisco Arrué.

UNIÓN ESPAÑOLA (1): Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Milovan Celis, Sebastián Pereira; Ignacio Núñez, Bruno Jáuregui, Ulises Ojeda (89’, Agustín Núñez); Gabriel Norambuena (82’, José Aja), Patricio Rubio (82’, Diego Valecilla) y Mitchell Wassenne (73’, Martín Ormeño). DT: Gonzalo Villagra.

ÁRBITRO: Juan Sepúlveda Lillo.

GOL: 14’, Ignacio Núñez.

TARJETA ROJA: 78’, Brayams Viveros

ESTADIO: Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

