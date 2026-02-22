Unión Española asume su rol protagónico en la Liga de Ascenso

El volante y referente de Unión Española, Pablo Aránguiz, valoró el debut triunfal en la Liga de Ascenso, luego de la victoria 2-0 sobre San Luis en el estadio Santa Laura.

Tras el encuentro, el mediocampista subrayó la importancia del arranque. “Lo importante siempre es empezar con el pie derecho”, afirmó, destacando que el equipo buscará mantener la racha ante Deportes Recoleta.

Aránguiz anticipó un partido complejo frente a los recoletanos, señalando que será “un rival duro”, especialmente tras su reciente triunfo como visitante ante Santiago Wanderers.

Sin embargo, el ex seleccionado nacional no dudó en asumir el peso histórico del club. “Somos el equipo más grande de la división y el rival a vencer”, sostuvo, marcando el posicionamiento del cuadro hispano en la categoría.

En esa línea, recalcó que la clave estará en la localía. “Nos vamos a hacer fuertes en Santa Laura”, advirtió, enviando una señal al resto de los competidores del torneo.

Respecto a su continuidad en el club, pese a rumores que lo vinculaban con Colo Colo, el volante fue categórico: “Amor a la camiseta, este es nuestro trabajo”, dejando en claro su compromiso con la institución.

Finalmente, Aránguiz enfatizó el gran objetivo del plantel: “Llevar al club donde se merece, que es la Primera División”, meta que guía el proyecto deportivo de Unión Española en esta temporada.

PURANOTICIA