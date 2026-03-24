Una multitud de hinchas de S. Wanderers recibió al plantel sub-20 campeón de América en las afueras del estadio Elías Figueroa

El plantel de Santiago Wanderers sub-20 que se coronó campeón de la Copa Libertadores llegó este martes al país.

Y tal como se esperaba, el regreso a Valparaíso estuvo marcado por la masiva presencias de hinchas, en las afueras del estadio Elías Figueroa de Playa Ancha.

Tras arribar al aeropuerto Arturo Benítez de Santiago, los jugadores se trasladaron hasta las dependencias del recinto deportivo, en un recorrido donde feron acompañados por una caravana.

Los hinchas del "Decano" llegaron con banderas y lienzos para ver a las jóvenes figuras que brillaron en el torneo disputado en Ecuador.

Una de las figuras del plantel, Alexander Dubó, declaró "contento porque la gente wanderina está siempre. Nos esperábamos este recibimiento, es la hinchada más grande del mundo. Ahora tenemos que prepararnos para ganarnos un lugar en el primer equipo y, si no, irnos para afuera”.

Cabe recordar que el recibimiento sería abierto en las calles y en el edificio Consistorial de la Municipalidad de Valparaíso.

Sin embargo, desde la casa edilicia informaron que "las instituciones a cargo de la Seguridad y el Orden Público manifestaron los riesgos que este despliegue implicaba, por lo que no se autorizó el recorrido ni la recepción pública, situación que lamentamos profundamente".

Al interior del recinto deportivo están presente la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; la ministra del Deporte, Natalia Duco; el gobernador regional, Rodrigo Mundaca; el delegado presidencial, Manuel Millones; junto a integrantes del Concejo Municipal.

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