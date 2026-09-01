"Un nuevo capítulo comienza": Darío Osorio fue oficializado en el Crystal Palace de la Premier League

Finalmente, y después de tres años, Darío Osorio dejó el FC Midtjylland para dar el salto en el fútbol europeo, específicamente a la Premier League.

Sobre el cierre del mercado de fichajes del Viejo Continente, el joven delantero chileno fue anunciado como flamante refuerzo del Crystal Palace de Inglaterra.

El cuadro británico, que tuvo que solicitar un plazo adicional de dos horas, publicó un video a través de sus redes sociales para confirmar la llegada del atacante nacional y donde el oriundo de Hijuelas expresa: "Un nuevo capítulo comienza. De Chile al sur de Londres. Una nueva camiseta, un nuevo equipo, un nuevo hogar. Ahora es cuando empieza. Vamos, Águilas".

El formado en Universidad de Chile arriba al Crystal Palace en calidad de préstamo desde el conjunto danés, pero con obligación de compra cuando termine la cesión.

Según la prensa inglesa, el préstamo será por dos millones de euros y la obligación de compra por 26 millones de la misma divisa más cuatro en variables, por lo que en total, el traspaso tendría un valor de más de 30 millones de euros y pasaría a ser la venta más cara en la historia del fútbol de Dinamarca.

Consignar que Osorio jugó 121 partidos por el Midtjylland, con un registro de 25 goles y 18 asistencias, además con los títulos de la Superliga de Dinamarca en 2024 y la Copa danesa en 2025.

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(Video e imagen: @CPFC)

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