Lucas Cepeda anticipa los amistosos de la Roja en Norteamérica: "Todos los partidos son finales para nosotros siempre"

La Selección chilena enfrentará este sábado 26 de septiembre a Canadá en Toronto, en el primero de sus tres amistosos en Norteamérica durante esta fecha FIFA.

Uno de los que está presente en el plantel de la Roja es Lucas Cepeda, quien manifestó su felicidad por estar nuevamente en el combinado nacional.

"Siempre es lindo estar en la Selección, siempre lo he dicho, es lo más lindo estar acá", expresó el atacante del Elche de España previo a embarcarse a Estados Unidos.

"Vamos con mucha ilusión de seguir creciendo en este proceso y a buscar los resultados que la Selección se merece", añadió el exariete de Colo-Colo.

Por último, añadió que "todos los partidos son finales para nosotros siempre y hay que tomarlo como tal".

Consignar que tras el partido de este sábado ante Canadá, la Roja se medirá el martes 29 de septiembre ante Estados Unidos en Misuri, mientras que el 6 de octubre chocará con México en Los Angeles.

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