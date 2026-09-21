Luis Mena pese al desgaste físico de la Roja Femenina sub-20 advierte que "cuando uno juega una final, no hay excusas"

Con el triunfo de este lunes por 3-2 ante Paraguay, la Selección chilena femenina sub-20 clasificó a la final de los Juegos Suramericanos 2026 e irá en busca de la medalla de oro en el evento que se desarrolla en Santa Fe, Argentina.

En la definición, la Roja enfrentará a Venezuela en un partido que se disputará este miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas.

Tras el cotejo ante las guaraníes, el técnico de la escuadra criolla, Luis Mena, valoró el triunfo y expresó: "Contento obviamente por el resultado, porque pudimos doblegar a un equipo que es muy fuerte como el paraguayo".

"En los momentos que nos vimos complicados lo supimos sacar adelante, apelamos también al esfuerzo en general de todas nuestras jugadoras e hicieron un muy buen partido. Más allá de que seguramente hay que ajustar algunas cosas, lo más importante es que pudimos conseguir el objetivo que era llegar a disputar la final", añadió.

Además, el estratego resaltó el buen ánimo del plantel tras avanzar a la final, aunque reconoció el desgaste físico acumulado en la competencia: "Anímicamente bien. Veo a las jugadoras que están todas muy contentas, muy emocionadas por dar este paso tan importante. Físicamente han tenido un desgaste grande y esperemos recuperarlas ahora en este día que nos queda. Lamentablemente, producto de las inclemencias del tiempo, ayer no pudimos jugar".

"Se nos acorta un poco el tema del descanso, pero cuando uno juega una final no hay excusas, al contrario. Es tratar de entrar a disfrutarla con responsabilidad. Las jugadoras están en buenas condiciones y muy alegres, que eso también es fundamental para la energía del equipo", sentenció Mena.

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