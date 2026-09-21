DT de S. Wanderers sub-20 revela 'artimaña' del Real Madrid previo a la final de la Copa Intercontinental

Santiago Wanderers sub-20 viene de caer por 3-1 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por la definición de la Copa Intercontinental de la categoría.

La derrota del cuadro "caturro" estuvo marcada por el polémico desempeño del árbitro polaco Damian Sylwestrzak, pues tras el cotejo, los jugadores porteños se lanzaron con todo contra el juez. Sin embargo, el técnico Felipe Salinas acusó una "artimaña" por parte del conjunto "merengue".

"Después de reconocer el estadio, nos llevaron al museo en donde nos hicieron caminar más de una hora por todo el estadio, subiendo escaleras, bajando. De hecho, en un momento yo le digo al chico (guía), le digo: '¿Hasta cuándo nos tienes caminando? Esta… esta es muy vieja'", expresó el DT del "Decano" en conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Además, el adiestrador agregó: "Yo le dije 'corta el tour si ya no hay nada más que ver' y él me decía 'no, no, si falta poco, falta poco'. Fue muy complejo que llegáramos diez puntos desde lo físico, que es lo que prioriza un poco este equipo".

Sobre los factores de la derrota, el estratego sostuvo: "El cúmulo de emociones, el cúmulo de sensaciones, el viaje, la cantidad de actividades que tuviste, el no poder comunicarte con el árbitro porque ni siquiera hablaba inglés, de repente hablaban polaco, en alemán… no sabíamos qué mímica hacerle para que nos entendiera de que nos cobrara una".

Por último, Salinas comentó que "como experiencia es tremenda. Jugar ahí es tremendo, la primera impresión de haber entrado a ese estadio el día antes para todos fue ponernos los pelos de gallina porque es una experiencia única. Pero siento que pudimos haber competido de mejor manera atajando ciertos detalles que se nos pasaron".

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