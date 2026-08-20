"Un monstruo de la marca": En Brasil elogian a Erick Pulgar tras triunfo del Flamengo ante Cruzeiro por Copa Libertadores

Erick Pulgar sigue destacando en el Flamengo. El volante tuvo una brillante jornada en el triunfo por 2-1 ante el Cruzeiro, resultado que le permitió a su escuadra avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El mediocampista chileno estuvo todo el compromiso en el campo y fue una de las figuras, por lo que la prensa lo evaluó de buena manera.

Por ejemplo, Globo Esporte le puso nota 8. "Un monstruo de la marca", sostuvo el citado medio sobre la actuación del antofagastino.

"Robó varios balones, incluido el que generó una oportunidad para Pedro. Evitó un contraataque cuando Lino perdió el balón y evitó una clara ocasión para Matheus Pereira dentro del área en la segunda mitad", añadió.

Cabe señalar que Pulgar y el Flamengo esperan rival en los cuartos de final del torneo continental, pues enfrentarán al ganador de la llave entre Independiente del Valle de Ecuador y Deportes Tolima de Colombia.

(Imagen: @erickpulgar)

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