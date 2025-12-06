Un final de infarto: tres equipos llegan con vida a la última fecha y un triple empate podría definir el descenso

La tensión será máxima esta tarde cuando, a partir de las 18:00 horas, se disputen los tres encuentros que definirán al segundo equipo descendido a la Liga de Ascenso 2026. Con Unión Española ya condenada tras caer ante O’Higgins y quedar con 21 puntos, la lucha por no acompañarlo se concentra ahora en Iquique, Everton y La Serena, todos con opciones matemáticas de salvarse o caer.

Iquique, con 24 unidades, es el que llega más presionado. Para mantenerse en la categoría, los nortinos deben derrotar como locales a Universidad de Chile y esperar una derrota de Everton. Cualquier otro resultado los dejaría sin posibilidades.

Everton, por su parte, tiene la llave en sus manos: un triunfo frente a O’Higgins le asegura la continuidad en la división de honor. Sin embargo, un empate lo dejaría expuesto a combinaciones desfavorables que podrían comprometer su permanencia.

La Serena, con 27 puntos, es el mejor posicionado dentro del trío involucrado. Solo necesita igualar ante Limache para sellar su permanencia, aunque una derrota podría complicarlo dependiendo de los otros marcadores.

El cierre podría incluso entregar un desenlace inesperado. Si Iquique gana y Everton empata, ambos quedarían con 27 puntos. Si La Serena pierde, se sumaría a ese mismo puntaje, generando un triple empate pocas veces visto en la recta final de un torneo. En ese caso, todo se definiría mediante diferencia de gol, donde Iquique corre con clara desventaja con su registro de -25, el peor entre los tres.

Con calculadora en mano, nervios a flor de piel y estadios atentos a lo que ocurra en paralelo, la lucha por no descender promete un cierre electrizante y lleno de dramatismo.

PURANOTICIA