"Un espanto": Cristián Garay se llenó de críticas por arbitraje mundialista en Canadá

El árbitro chileno Cristián Garay hizo su debut en el Mundial 2026, impartiendo justicia en la goleada por 6-0 de Canadá a Catar, por la segunda fecha del Grupo B, aunque recibió duras críticas por algunas de las decisiones adoptadas.

El juez nacional cobró penal con tarjeta amarilla por una acción de Homam El-Amim ante Tajon Buchanan, pero tras un aviso del VAR cambió la falta a tiro libre y mostró tarjeta roja.

Después, el réferi sacó una amarilla a Assim Madibo, y nuevamente apoyado por el VAR lo expulsó tras causar la fractura de Ismael Koné.

Tras el partido, Garay recibió fuertes cuestionamientos del medio Archivo VAR, que lo calificó como "el peor arbitraje de todo el Mundial".

Además, lo evaluó con nota 1.0, debido a su "terrorífica actuación" y un "criterio bastante irregular, sin convencer a nadie y generando cierta crispación en los jugadores". También , añadió que "lo del chileno fue para coger las maletas y volverse por donde ha venido".

En tanto, el periodista Julio César Cruz, del diario hondureño El Heraldo, calificó el desempeño de Garay como "un espanto", mientras que desde España, el periodista Jonay Amaro sostuvo en redes sociales que el árbitro chileno "no tiene vergüenza alguna".

Por último, el argentino Rodrigo Castro, en la transmisión oficial de DSports, tildó a Garay de "desastre" por la expulsión de El-Amim.

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