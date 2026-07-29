FIFA abre procedimientos disciplinarios contra Argentina por incidentes ocurridos durante el Mundial

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra Argentina por su comportamiento tras la derrota en la final del Mundial contra España y a lo largo de todo el torneo.

La semana pasada, el organismo rector mundial designó a un fiscal de disciplina y ética para evaluar los eventos sucedidos tras el pitido final en el estadio de Nueva York, en los que varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina se vieron involucrados en altercados con jugadores de España tras su derrota por 1-0.

Por recomendación del fiscal, la FIFA investigará a los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos) y Leandro Paredes (tres cargos), y al entrenador asistente Roberto Ayala (un cargo), por presunta agresión según el artículo 14 del código disciplinario de la FIFA.

Molina también podría enfrentarse a medidas disciplinarias por una presunta conducta antideportiva en virtud del artículo 14.

Su compañero de equipo, Thiago Almada, y el centrocampista español Gavi también están acusados de la misma infracción.

Según el código disciplinario de la FIFA, los jugadores y los árbitros se enfrentan a una suspensión de al menos un partido por conducta antideportiva y de al menos tres partidos por agresión.