Un autogol de su capitán le costó el invicto al Real Betis de Manuel Pellegrini

Nada es para siempre. Esta tarde de domingo, en el marco de la tercera fecha de La Liga, el Real Betis de Manuel Pellegrini perdió el invicto que arrastraba en este inicio de campaña tras perder por 2-1 ante Athletic de Bilbao.

La escuadra vasca logró sorprender a los pupilos del "Ingeniero" durante los primeros pasajes del encuentro, donde el lateral Yuri Berchiche (11') e Iñaki Williams (18') estuvieron cerca de abrir la cuenta en el estadio La Cartuja.

De a poco el dueño de casa fue emparejando las acciones y aunque el cotejo estaba levemente inclinado en favor de la visita, Pablo García tuvo una chance inmejorable con un disparo que reventó el travesaño (31').

El partido se acercaba a la hora de juego cuando llegó el momento del lamento para el público bético. Yuri envió un centro desde el sector izquierdo y en su intento de despejar, el capitán Marc Bartra terminó metiendo la pelota en su arco. El VAR se quedó revisando durante algunos minutos pero terminó validando la conquista del zurdo.

El conjunto heliopolitano lo pudo recuperarse de este duro golpe, aun cuando el entrenador chileno movió las piezas a lo largo de la segunda mitad. Para más remate, Batra peinó el balón hacia atrás propiciando la anotación de Aitor Paredes (85')

En los descuentos, cuando parecía que el marcador no se movería más, Junior Firpo envió un centro para Cedric Bakambu, quien de cabeza puso el descuento de los andaluces (90+7').

Con esta derrota, la primera del presente ciclo, el elenco sevillano bajó hasta el octavo lugar con cinco puntos. Luego de la pausa por fecha FIFA, Real Betis intentará recuperarse cuando visite a Levante a partir de las 11:15 horas del domingo 14 de septiembre.

