Un artillero letal le dio a Colombia el paso a semifinales del Mundial Sub 20

Talca se despidió como subsede del Mundial Sub 20 de Chile con un encuentro de colección. Uno de los mejores, sin duda, de los que se ha visto en la Copa del Mundo juvenil.

España y Colombia pintaron un cuadro de colores que terminó en favor del elenco cafetalero porque entre los suyos tuvo a un artillero de lujo, letal, casi infalible de esos que escasean y que se les paga con oro: Néiser Villareal, autor de los tres tantos de su equipo en un 3-2 que quedará en la memoria.

El vibrante encuentro fue un choque de escuelas de esos de manual.

Por un lado, el elenco europeo privilegiando la posesión de la pelota, la presión alta y el duelo mano a mano.

Por el otro, una escuadra sudamericana que apostaba todo a la salida rápida, al ataque directo para aprovechar la velocidad de un trío de ataque de alto vuelo que, en cuanto podían contactar el balón, hacía daño.



Y si bien fue España el que pareció prevalecer, fue Colombia el que dio el primer golpe a los 37 minutos cuando Perea se fue por la izquierda, combinó con Barrera y éste centró para la entrada ganadora de Villarreal.

Lo realmente curioso es que el cuadro hispano logró dar vuelta el marcador usando, precisamente, la fórmula de su rival.

A los 56’, Rayane Belaird anotó tras un centro desde la derecha y tres minutos después se puso en ventaja con una jugada por la izquierda que concretó Jan Virgili.

Pero no fue suficiente para los españoles.

El DT César Torres movió las piezas, hizo entrar a Jhon Rentería por Perea y éste fue el autor intelectual del empate conseguido otra vez por Villarreal.



Ahí el encuentro quedó para cualquiera. Tanto así que ambos arqueros sacaron pelotas de gol de modo casi milagroso.

Pero Néiser Villarreal era el que estaba en estado de gracia y a los 89’, de nuevo facturó y esta vez para darle a Colombia la música para el infinito baile alegre de su país.

Talca lo vivió. Y no lo olvidará.

España (2)

Fran González; Jesús Fortea (David Mella, 76’), Izan Marino, Andrés Cuenca, Julio Díaz (Álvaro Cortés, 94’); Thiago Pitarch (Adrián Liso, 94’), Rodrigo Mendoza; Rayane Belaid (Joel Roca, 94); Pablo García, Iker Bravo y Jan Virgili (Cristian Perea, 76’). DT: Paco Gallardo.

Colombia (3)

Jordan García; Carlos Sarabia, Julián Bazán, Yeimar Morquera, Juan Arizala; Kener González, Elkin Rivero (Jhon Rentería, 61’), Jordan Barrera (José Cavadia, 43’) (Royner Benítez, 79’); Joel Canchimbo (Weimar Vives, 79’), Néiser Villarreal y Óscar Perea (Joel Romero, 61’). DT: César Torres.

Goles: Néiser Villarreal (COL, 37’, 64’ y 89’), Rayane Belaid (ES, 56’) y Jan Vigili (ES, 59’).

Árbitro: Joseph Dickerson (Estados Unidos).

