Ultimátum en Quilín: ANFP exige a Roberto Tobar el despido de árbitros de "bajo nivel" bajo amenaza de salida

Las diversas competiciones del balompié nacional se han visto marcadas por continuas controversias derivadas de equivocaciones de los jueces, situación que tiene nuevamente al arbitraje de nuestro país en el centro de las críticas.

A raíz de este escenario, desde la sede de Quilín habrían perdido la tolerancia. Por este motivo, la directiva de la ANFP habría emitido una advertencia definitiva dirigida a Roberto Tobar, quien se desempeña como jefe de la Comisión de Árbitros de la entidad.

Durante las últimas horas, el diario La Tercera reveló esta información, detallando que frente a las constantes equivocaciones en los cobros, se le solicitó al ex réferi FIFA que adopte decisiones drásticas de forma inmediata.

De acuerdo a lo expuesto por la publicación, la exigencia hacia el exjuez fue clara: "A Roberto Tobar ya le dieron un ultimátum: despide a los de bajo nivel y deja solo a los mejores, o se va él".

En esa misma línea, el citado medio complementó que al interior del ente rector del fútbol chileno "son conscientes de la crisis que vive el referato nacional desde hace años y que se ha agudizado durante el mandato de Tobar".

Las dudas sobre la continuidad del encargado no radicarían exclusivamente en el deficiente desempeño de los colegiados durante los encuentros, puesto que también existirían cuestionamientos respecto a cómo está llevando a cabo su gestión interna con el resto de los jueces.

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