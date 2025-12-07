Última final de ascenso: Cobreloa y Deportes Concepción definen quién sube a Primera

El fútbol chileno conocerá este domingo al último equipo que ascenderá a la Primera División 2026. Universidad de Concepción ya aseguró su plaza, mientras que Cobreloa y Deportes Concepción definirán la segunda vacante en un duelo que promete tensión y emoción.

En la fase de Liguilla, Cobreloa eliminó a Santiago Wanderers y San Marcos de Arica, mientras que Deportes Concepción superó a Antofagasta y Copiapó. El primer enfrentamiento entre ambos en la Octava Región culminó 1-1, dejando todo abierto para el partido de vuelta en Calama.

El reglamento establece que el ganador en los 90 minutos ascenderá directamente. Si el marcador se mantiene igualado, se jugará una prórroga de 30 minutos y, de persistir la paridad, la definición se trasladará a los penales.

Un triunfo devolvería a Cobreloa a la Primera tras un año y significaría el histórico regreso de Deportes Concepción tras 17 temporadas fuera de la máxima categoría.

